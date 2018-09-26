Otobüs koltuklarında kamu spotu

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması gibi maddelerin bulunduğu İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan “Bu yolda hep birlikteyiz” kampanyası kapsamında Konya'da otobüs firmaları Bakanlığın kamu spotunu otobüs koltuklarında yer alan ekranlarda yayınladı. Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı uygulamada şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüs firmasına ait otobüsün yolcu koltuklarının arka kısmında bulunan ekranlarda Bakanlığın videosu gösterildi. Ekranlarda kamu spotunu izleyen yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Konya Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mücahit Uçar “İçişleri Bakanlığımızın trafik kazalarının azaltılmasına yönelik uygulamaya koyduğu 100 günlük eylem planı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüz emniyet kemerinin önemini vurgulayan spot film çekmiştir. Bu spot film şehirlerarası yollarda yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına dağıtılarak bütün otobüslerde bu filmin seyrettirilmesi ve emniyet kemeri konusunda yolcuların bilgilendirilmesi sağlanarak kazalarda can kaybının ve yaralanmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Konya Garajlar Şube Müdürü Ömer Lütfi Ersöz ise, “İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında Türkiye'de kazaların genel anlamda azaltılması ve kazalarda yaralılarında tabi ki asgari seviyeye indirilmesi konusunda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatan bir kamu spotu yayınlamıştır. Bunun uygulamasını da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve otogardaki otobüs firmalarının da destekleriyle beraber Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Emniyet kemeri sonuçları itibariyle baktığımız zamanda görmekteyiz ki bu zamana kadar gerçekleşmiş somut kazalarda emniyet kemeri takanların kurtulma oranı yüzde 70-80'lerdedir. Bu yönüyle şirketlerimizin bu verdiği desteğe ve İçişleri Bakanlığının bu uygulamasına şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu alınan tedbirler kazaların daha çok azalmasına yaralı ve ölülerin de inşallah daha çok asgari seviyeye inmesine vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konya Otobüs ve Yazıhaneciler Odası Başkan vekili Osman Nevzat Ünsal ise, “Yapmış olduğumuz bu uygulama tüm vatandaşlarımızın seyahatleri boyunca her türlü trafik kazalarında hayatlarını kurtaran bir uygulamadır. Tüm yolcularımızın otobüs içerisindeki emniyet kemerleri takmaları hem kanuni bir sorumluluk hem de kendi hayatları ve aileleri için çok doğru bir karardır” diye konuştu.