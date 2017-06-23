Otogarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramını memleketlerinde ya da yakınlarıyla birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, Konya Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise otogardaki yoğunluğu azaltmak için ek seferler ile yolcuları gitmek istediği yere ulaştırıyor. Bir seyahat firmasının genel müdürü Ahmet Yılmaz, bu yıl geçmiş yıla göre daha fazla bir yoğunluğun olduğunu söyledi. Tatil gününün az olmasına rağmen yoğunluk yaşadıklarını belirten Yılmaz, “Asıl yoğunluk İstanbul’dan Anadolu’ya doğru yaşanıyor. Dönüşlerde de tam tersi durum yaşanacak. Bu sene özellikle öğrenciler tam olarak gitmediği ve bayrama denk geldiği için iki taraflı bir yoğunluğu da taşıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor” dedi.

“Vatandaşlar korsan taşımacılığa karşı dikkatli olsun”

Yılmaz, seyahat edecek vatandaşlara korsan taşımacılığa karşı uyarılarda da bulundu. Böyle yoğun zamanlarda korsan taşımacılığın ortaya çıktığını ifade eden Yılmaz, “Bu da hiçbir can güvenliği, hiçbir sigorta güvenliği olmadığı anlamına gelir. Vatandaşlarımızın mutlaka ulusal firmalarla seyahat etmeleri gerekir. Hiç kimse yolda kalmaz, mutlaka arz talep durumuna göre tedbirler alınır ve ek seferler ile yolcularımız gideceği yere ulaştırılır. Onun için vatandaşlarımıza erken bilet alarak biletlerini son güne bırakmadan yolculuklarını sağlıklı bir şekilde, düzgün firmalarda yapmalarını tavsiye ederiz” diye konuştu.