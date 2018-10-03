Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 42 HK 827 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü D.A., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.