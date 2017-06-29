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29 Haziran 2017 18:16

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

29 Haziran 2017 18:16


Kaza, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Ö. (39) idaresindeki 42 ASL 86 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ziya Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan ve sürücünün babası ile annesi olduğu öğrenilen H.Ö. (69) ve E.Ö. (66) yaralandı. Yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ziya Ö.’nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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