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04 Temmuz 2018 18:29

Otomobil çalmak isteyen hırsızlar yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir otomobili düz kontak yaparak çalmak isteyen 2 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Otomobil çalmak isteyen hırsızlar yakalandı

04 Temmuz 2018 18:29


Olay, dün saat 23.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kapalı pazar yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis cadde üzerinde şüpheli V.U. (24) ve A.E.’yi (20) ellerindeki tornavidayla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.U’nun sahte kimlik kullandığı, gerçek adının Sezer G. olduğu belirlendi. Sezer G. tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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