Otomobil çalmak isteyen hırsızlar yakalandı

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kapalı pazar yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis cadde üzerinde şüpheli V.U. (24) ve A.E.’yi (20) ellerindeki tornavidayla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.U’nun sahte kimlik kullandığı, gerçek adının Sezer G. olduğu belirlendi. Sezer G. tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.