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Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kazancı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç. N.G. idaresindeki 70 AAD 610 plakalı otomobil, belediyeye ait 42 NM 949 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ç. N.G. ile temizlik işlerinde görevli personel Ali G. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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