Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Süleyman Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi T. idaresindeki 51 KK 003 plakalı otomobil, Beyşehir araç muayene istasyonu yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki elektrik diğerine çarpan otomobildeki sürücü ile yolcu olarak bulunan Cem K. ve Hüseyin S. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.