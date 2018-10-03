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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Karaman Çevre Yolu üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. (56) idaresindeki 01 LE 025 plakalı otomobil, Necati Öz'ün (60) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü Necati Öz olay yerinde hayatı kaybetti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Necati Öz'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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