Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

Kaza, yol yapım çalışması devam eden Seydişehir-Bozkır karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. (48) idaresindeki 42 ZB 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre E. (22) yönetimindeki 42 ZP 019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 42 ZP 019 plakalı araçta bulunan B.S. (14) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan Ercan K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ercan K. yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.