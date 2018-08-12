Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Feride Akkanat Erkek Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak O. (23) idaresindeki 42 H 6651 plakalı otomobil, önündeki Hasan K.’nın (52) kullandığı 42 BDH 65 plakalı kamyona arkadan çarptı. İddiaya göre, çarpışmanın şiddetiyle arkasına sıkışan otomobili bir süre sürükleyen kamyon yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, araçtaki yaralılar Hüseyin D. (18) ve Barış D.’ye (19) olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.