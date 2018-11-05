Otomobil pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir çevre yolu, bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 B 9904 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halinde iken iddiaya göre, sürücüsü A.Ç. olan ve yol üzerinde duran 42 B 9603 plakalı şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi S.P. ve 8 yaşındaki oğlu M.E.P. adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazaya, seyir halindeki traktör sürücüsünün aracıyla önünü kesen ve alkollü olduğu öne sürülen 2 kişiyle sebep olduğu iddia edildi. Traktör sürücüsünün yoluna tekrar devam edebilmek için hareket etmek istediği esnada kazanın yaşandığını iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.