Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil A'nın kullandığı 42 CYD 57 plakalı otomobil, ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonda park halinde olan 42 BCT 46 plakalı otomobile çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motor kısmından yükselen dumanların yangın riski oluşturması üzerine ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme cihazıyla köpük sıkarak müdahale etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.