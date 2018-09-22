Otomobil şarampole indi: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, şarampole inerek önüne kattığı ağaçla birlikte bir süre ilerleyen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu - Konya yolu üzerinde meydana geldi. Konya istikametine giden Müzeyyen Ş'nin (38) kullandığı 06 HB 1172 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek önüne kattığı ağaçla birlikte 20 metre ilerledi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 ve 9 yaşlarındaki iki kızı yaralanırken sürücünün eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.