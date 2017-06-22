Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Öğretmenevi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman U. (32) idaresindeki 42 B 5745 plakalı otomobil Huğlu Mahallesi’nden Beyşehir yönüne seyir halindeyken şehir merkezi girişinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole takla atan otomobilde bulunan sürücü ile kızı Fatma U.(10) ve 5 yaşındaki oğlu Bedirhan U. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan 10 yaşındaki Fatma U., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Osman U. ise ilçeye sevk edilen 112 Hava Hmbulansı ile Konya’ya nakledildi.

Öte yandan Huğlu Mahallesi’nde bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenilen Osman U.’nun bayram alışverişi yapmak üzere ilçe merkezine seyir halinde olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.