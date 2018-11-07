Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa U. idaresindeki 01 BNM 27 plakalı otomobil, Bulgurluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araçta bulunan sürücünün eşi Fatma Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Mustafa U. ile araçtaki İbrahim A. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Fatma Uçar'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.