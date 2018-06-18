Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 14:02

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

18 Haziran 2018 14:02


Kaza, Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Volkan M. idaresindeki 06 AT 5204 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Volkan M. ile yolcu olarak bulunan Kaan M, Yaşar M. ve Gürkan M. yaralandı. Kazada Tülay Mazlum ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde sıkışan Tülay Mazlum’un cansız bedeni Kulu’dan gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç