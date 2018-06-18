Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Volkan M. idaresindeki 06 AT 5204 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Volkan M. ile yolcu olarak bulunan Kaan M, Yaşar M. ve Gürkan M. yaralandı. Kazada Tülay Mazlum ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde sıkışan Tülay Mazlum’un cansız bedeni Kulu’dan gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.