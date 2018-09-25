Otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında N.K. idaresindeki 42 DC 163 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanarak takla atan otomobilin sürücüsü N.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.