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18 Haziran 2018 18:20

Otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

18 Haziran 2018 18:20


Kaza, saat 14.15 sıralarında Kulu Makas mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.Ö. (31) idaresindeki 66 NK 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile eşi E.G.Ö. ve 10 aylık S.N.Ö, Z.Ö. (17), G.R.Ö. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen E.G.Ö. ile G.R.Ö. hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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