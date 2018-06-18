Otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kulu Makas mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.Ö. (31) idaresindeki 66 NK 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile eşi E.G.Ö. ve 10 aylık S.N.Ö, Z.Ö. (17), G.R.Ö. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen E.G.Ö. ile G.R.Ö. hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.