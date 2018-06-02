Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tuzyaka ve Bozan mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa S. (33) idaresindeki 42 M 2340 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.S. (33) ve çocuğu S.Y.S. (4) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.