Otomobil takla attı:3 yaralı

Kaza önceki gece, 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Hasanköy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücü öğrenilemeyen otomobil virajı dönmek isterken, tekerinin refüje çarpması sonucu takla atarak cami duvarına çarptı. Kaza sonrası çarpmanın şiddetiyle ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı olarak araçtan çıkan kadın yolcu araçta sıkışan yakınlarını çıkarmaya çalıştı. Uzun süre yakınlarını araçtan çıkaramaya çalışan kadın başarılı olamadı. Bunun üzerine yaralı kadın ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çaba gösterdi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılamayan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin cami duvarına çarptığı anlar ise bir caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde takla atan araçtan çıkan kadının araçta bulunan yakınları çıkarmaya çalıştığı görülüyor

Kaza sonrası cami duvarının da zarar gördüğü öğrenildi.