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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Konya’da seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 02.15 sıralarında Konya Ankara Karayolunun 71'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Cihanbeyli ilçesi istikametine seyir halinde olan Yücel Özel (55) idaresindeki 42 ABM 333 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Necdet Ö. idaresindeki 14 EP 644 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole savrulurken, tır sürücüsü durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araç içerisindeki sürücü Yücel Özel ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Tır sürücüsü Necdet Ö. ise, “Hiç bir şey fark etmedim çünkü araç çok hızlıydı” şeklinde konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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