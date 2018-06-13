Kaza, Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 karayolunun Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ş. idaresindeki 34 AAR 262 plakalı otomobil, aynı yönde seyretmekte olan Halil D. (35) yönetimindeki 33 BA 839 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girerek sıkışan otomobilde bulunan Hüseyin Ş. (80) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan H.D.Ş. (2), F.Ş. (10), Ömer Faruk Ş. (2), Hatice Ş. (42), E.Ş. (13) ve araç sürücüsü Ahmet Ş. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 yaşındaki Ömer Faruk Ş.’nin ikiz olduğu ve kardeşinin de kazada yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.