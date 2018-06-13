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13 Haziran 2018 11:10

Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 5 yaralı

13 Haziran 2018 11:10


Kaza, Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 karayolunun Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ş. idaresindeki 34 AAR 262 plakalı otomobil, aynı yönde seyretmekte olan Halil D. (35) yönetimindeki 33 BA 839 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girerek sıkışan otomobilde bulunan Hüseyin Ş. (80) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan H.D.Ş. (2), F.Ş. (10), Ömer Faruk Ş. (2), Hatice Ş. (42), E.Ş. (13) ve araç sürücüsü Ahmet Ş. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 yaşındaki Ömer Faruk Ş.’nin ikiz olduğu ve kardeşinin de kazada yaralandığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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