Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 01 AAP 965 plakalı otomobil, Isparta'dan Konya yönüne seyir halindeyken Beyşehir'e bağlı Akburun Mahallesi yakınlarında A.O. yönetimindeki 42 BDY 91 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı şans eseri sürücüler yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan N.K, S.Ç. ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.