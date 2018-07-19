Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 00:09

Otomobil tramvay yoluna uçtu, tramvay seferleri aksadı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu tramvay seferleri yarım saat aksadı.

Otomobil tramvay yoluna uçtu, tramvay seferleri aksadı

19 Temmuz 2018 00:09


Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Mert A. idaresindeki 07 ZN 918 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna uçtu. Otomobil sürücüsü Sadık Mert A. kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası tramvay seferleri yaklaşık yarım saat aksadı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırılan otomobil otoparka çekilirken, tramvay seferleri ise tekrar sağlanmaya başlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç