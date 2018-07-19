Otomobil tramvay yoluna uçtu, tramvay seferleri aksadı

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Mert A. idaresindeki 07 ZN 918 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna uçtu. Otomobil sürücüsü Sadık Mert A. kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası tramvay seferleri yaklaşık yarım saat aksadı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırılan otomobil otoparka çekilirken, tramvay seferleri ise tekrar sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.