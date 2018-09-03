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03 Eylül 2018 10:54

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

03 Eylül 2018 10:54


Kaza akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya çevre yolu Muradiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu İbrahim El Muhammed idaresindeki 07 D 0261 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.


Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Suriye uyruklu Mervan Attaha yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, kaza kırım ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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