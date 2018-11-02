Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı anne, baba ve oğulları yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 70 FP 355 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Y.Ö. (65), eşi D.Ö. (62) ve oğulları E.Ö.'ye (30) çarptı. Kazada anne, baba ve oğulları yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, yaralılar ambulanslara alınarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.