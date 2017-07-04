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04 Temmuz 2017 09:34

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konya’da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

04 Temmuz 2017 09:34


Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yunus Şener’in (39) kullandığı 42 SR 969 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan sürücü bir süre daha yola devam etti ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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