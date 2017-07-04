Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yunus Şener’in (39) kullandığı 42 SR 969 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan sürücü bir süre daha yola devam etti ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.