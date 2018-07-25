Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 13:39

Otomobilin camlarından taşan yük görenleri şaşırttı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde arka camlarından dışarıya taşacak şekilde yük taşınan otomobil trafikte görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobilin camlarından taşan yük görenleri şaşırttı

25 Temmuz 2018 13:39


Beyşehir kent merkezinde, üzerinde tarhana kurutulan ve ilçede kargıların birleştirilmesiyle oluşturulan ilçe halkının ‘tarhana çiti’ olarak adlandırdığı yükü, katladıktan sonra otomobilinin arka kapı camlarını açarak yerleştiren sürücü, gideceği yere kadar trafikte bu şekilde ilerleyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Trafikteki manzara otomobilin arkasındaki bir araçtan çekilen görüntülerle saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin arka camlarından dışarıya uzatılan tarhana çitinin, araçla birlikte kapladığı alan sebebiyle yoldaki diğer araçlar için tehlike oluşturduğu, sürücünün bu şekilde yoluna devam ettikten sonra mahalle arasındaki sokaklarda gözlerden kaybolması görülüyor.


Beyşehir’de tarhana çiti, yaz döneminde aileler tarafından kışlık sofralarda tüketilmek için imal ediliyor. Evlerin önünde yapılan tarhanalar daha sonra hasırdan imal edilen yer örtü malzemesi olarak kullanılan tarhana çitleri üzerine yerleştirilerek güneşte kurutuluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç