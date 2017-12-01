Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Akşehir ilçesi ile Yunak ilçesi arasındaki karayolu üzerindeki Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir’den Yunak istikametine seyir halinde olan Sefer Ç. (72) idaresindeki 42 U1347 plakalı otomobil, karayoluna kontrolsüz bir şekilde bisikletiyle çıktığı iddia edilen Hacı İbrahim Çelek’e (73) çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hacı İbrahim Çelek ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.