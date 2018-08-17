Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, Olofpalme Bulvarı Kırkahvesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne giden T.K. idaresindeki 06 BG 3842 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki D.T.D.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle yaralı çocuk, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağında kırık olduğu tespit edilen yaralı çocuk, yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.