Otomobilin çarptığı genç hastanelik oldu

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ömer B.’ye S.Ü. idaresindeki 42 EL 940 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan Ömer B. için çevredeki vatandaşlar ambulansa haber verdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç, ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.