Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Konya karayolunun 28. kilometresi Ufacık Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Y. (47) idaresindeki 23 KB 234 plakalı otomobil, başka bir araçtan inip ikamet ettiği mahallesine gitmek isteyen Fatma Kıyak’a (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Fatma Kıyak, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Fatma Kıyak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan sonra araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.