İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin gizli bölmelerindeki 11 kilo eroin Konya polisine yakalandı

Konya’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğuna ve koltuk altındaki gizli bölmeye saklanmış 11 kilo 405 gram eroin bulunurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğuna ve koltuk altındaki gizli bölmeye saklanmış 11 kilo 405 gram eroin bulunurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkıyatını önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü Eyyüp K'nin üzerinde arama yapan ekipler, daha sonra hassas burunlu narkotik köpeği “Oscar” ile araç içerisinde arama yaptı. Didik didik aranan aracın arka koltuğu üzerinde Narkotik köpeği Oscar'ın tepki vermesi üzerine sökülen koltuk içerisinde ve koltuğun altına gizlenmiş paketler halinde 11 kilo 405 gram eroin bulundu. Sürücü Eyyüp K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, araç otoparka çekildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.