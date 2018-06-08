Otomobilin stepnesinde 3 kilogram kaçak salep soğanı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan bir aracın olduğu bilgisi üzerine Konya kent girişinde önlem alan polis ekipleri, plakası bildirilen otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada stepneye saklanmış halde 3 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Polis, biyokaçakçılık unsuru olduğu için durumu Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatarak haklarında cezai işlem uygularken, ele geçirilen salep soğanlarına da el koydu.