Otomobilinde öldürülen şahsı sevgilisinden para istediği için vurmuş

Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, Yunus Şener, Yaşar U’nun hayat kadını olarak çalıştığı ileri sürülen sevgilisi Büşra B.’den (20) günlük kendisine bir miktar para vermesini istedi. Yaşar U., sevgilisinden para isteyen kişinin yanına giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada yaralanan Yaşar U. hastaneye kaldırılırken, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Yunus Şener tutuklanarak cezaevine girdi. Bir hafta önce cezaevinden tahliye edilen Yunus Şener, hayat kadını olduğu ileri sürülen sevgilisi Büşra C. ile dolaşırken merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi’nde Büşra B.’yi görerek kendisine para vermesini istedi. Durumdan haberdar olan Yaşar U.’nun Yunus Şener’e, “Sevgilimi rahat bırak, sen ona karışamazsın. Rahatsız etme, sana para vermeyecek“ demesi üzerine ikili tekrar tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Yaşar U. aracında bulunan tüfeği almaya giderken, Yunus Şener otomobiline binerek hareket etti. Şener’in kaçtığını gören Yaşar U., otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Otomobilin camından içeri giren saçmalarla yaralanan şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine çarparak durabildi. Olayda Yunus Şener hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Yaşar U. ve olay esnasında orada olan Büşra B., Büşra C., Nihat H. ile Yunus Şener’in otomobilinden telefonunu aldığı iddia edilen F.K’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar U. tutuklanırken, sevgilisi Büşra B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Büşra C., Nihat H. ve F.K. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.