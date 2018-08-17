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17 Ağustos 2018 13:38

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

17 Ağustos 2018 13:38

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hortu Mahallesinde Seyfi D. (57) idaresindeki 42 YC 364 plakalı traktör, Ereğli’den Konya yönüne gitmekte olan Haluk T. (37) idaresindeki 42 E 8688 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrıldı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Haluk T. ve Seyfi D. olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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