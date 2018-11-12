Otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye 7 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafikte kullandığı otomobille drift atarken polise yakalanan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 28 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, M.S.'nin kullandığı 42 BCZ 79 plakalı otomobilin Ali Akkanat Bulvarı'nda seyir halindeyken drift attığını belirleyen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir içi trafik ekipleri, otomobili durdurdu. Trafik ekipleri, cadde üzerinde drift atan şahsın, sürücü belgesinin de olmadığını belirledi. M.S.'ye 5 bin 10 lira drift, 2 bin 18 lira da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapan trafik ekipleri, toplamda 7 bin 28 lira cezai işlem uyguladı. Araç 2 ay süreyle trafikten men edilirken, otomobilin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç vermekten 2 bin 18 lira ceza yazıldı.

Trafikten men edilen otomobilin bir çekiciye yüklenerek Yediemine teslim edildiği öğrenildi.