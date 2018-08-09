Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Y. yönetimindeki 42 B 2829 plakalı kamyonet, Seydişehir çevre yolunda seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada Müftü Mahallesi istikametine dönüş yapmak isterken, arkadan gelen ve önündeki minibüsü sollayıp şerit değiştirdiği öne sürülen İrfan K.’nin kullandığı 42 ABD 962 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak yol üzerine devrilen ve ters dönen kamyonetin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Halime Y. ile yoldan çıkıp bir araziye girerek durabilen otomobilin sürücüsü ve araçtaki oğlu Can K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kamyonet ile otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde çevre yolunda seyir halinde olan 42 B 2829 plakalı kamyonetin dönüş yapmak isterken otomobille çarpıştığı ardından da savrulan kamyonetin takla atarak sürüklendiği görülüyor. Kamera kaydında duran minibüstekilerin önlerinde devrilen kamyonettekilere yardım için araçtan indikleri de yer alıyor.

Devrilen kamyonetin bir düğün konvoyuna katılmasının ardından konvoydan ayrılması sonrasında kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.