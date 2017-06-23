Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, merkez Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi ile Ankara Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Döne Kara Ç.(37) idaresindeki 42 FCP 98 plakalı otomobille Belh Caddesi üzerinde seyir halindeyken, kavşaktan Ankara Caddesi üzerine seyir halinde olan Mustafa P.(59) idaresindeki 42 PD 213 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Yüksel S.(26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Yüksel S. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.