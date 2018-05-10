Özaltun: “Beyşehir’de başarıyı tek vücut olarak sağladık”

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde göreve veda eden eski Ticaret Odası Başkanı Salih Gül onuruna verilen yemekte konuşan Belediye Başkanı Özaltun, görev yaptıkları son 4 yıl içerisinde Beyşehir’de sağlanan kurumlararası birliktelik sayesinde önemli hizmet ve çalışmalara imza attıklarını belirtti. “Burada önemli olan geriye baktığınızda, görev sürecinde ne gibi eserler bıraktığınızdır” diye konuşan Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak geriye baktığımızda, aşılması zor, hatta mümkün olmayan birçok hizmeti gerçekleştirdik, projeyi hayata geçirdik. Seçim beyannamesine baktığımızda yapılacak hizmetlerin tamamını gerçekleştirdik. Bu başarıları gerçekleştirirken, bu sadece bizim başarımız değildi. Sivil toplum kuruluşları, belediye çalışanlarımız, muhtarlarımız tek vücut olduğumuz için bu başarıyı elde ettik. Bu kapsamda Salih Gül başkanımızla da çok önemli olarak gördüğümüz organize sanayi bölgemizde devreye giren yeni fabrikalarla yeni istihdam alanları sağlamanın öncülüğünü yaptık. Öncesine baktığımızda 4 fabrika varken, 4 yıl sonra ise şu anda 12 tane fabrikamız burada faaliyet göstermektedir. Tüm bu çalışmalar birlik ve beraberliğin meyvesi, ilçemize hizmet vermek için tüm kurumlar bir vücut olduk. Bu çalışmaları bir beyin olarak, organizeli olarak ve yardımlaşarak başardık. Bu başarı Beyşehir’in. Bundan sonra başkanımızı inşallah daha da yüksek makamlarda görmek bizleri çok mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Beyşehir Ticaret Odası’nda uzun yıllar hizmet eden ve bu göreve veda eden eski başkan Salih Gül ise, “Bu, benim için veda yemeği değil, helalleşme yemeği. Veda etmiyorum, helalleşiyorum” diye konuştu.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı süreçte herkese eşit davrandığına inandığını dile getiren Gül, “Kim bir sorunla geldiyse bu sorunları belediye başkanımız Murat Özaltun ile istişare ederek çözmeye çalıştık. Belki birkaç sorunu çözememiş olabiliriz ama genel olarak sorunların yüzde 90’ını çözdük. Tabi bunu kendi başıma yapmadım, başta başkanımızın dediği gibi birlikte olarak, beraber olarak gerçekleştirdik. Yapılan bu hizmetlerin ve Beyşehirimizin bir parçası olduk. Beyşehir konumu ve insanları bakımdan güzel bir yere sahip. Ben de bundan sonraki hayatımda üstüme düşen her bir konuda Beyşehir’in ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Böyle anlamlı bir programı düzenleyen belediye başkanımıza, kurum amirlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonrasında Gül’e, günün anısına Belediye Başkanı Murat Özaltun tarafından Beyşehir’i yansıtan 3 boyutlu bir tablo, Hüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdal Uzal tarafından ise bir testi hediye edildi.