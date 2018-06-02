Özaltun: “Beyşehir’in geleceği çok parlak”

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’un da katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerin yanısıra, hayata geçirilen devlet yatırımlarından bahsetti. Beyşehir’de yapılması talep edilen hizmet konusunda her türlü isteğe açık olduklarını dile getiren Özaltun, “Hizmet verdikçe, halkımızın yüzündeki o mutluluğu görmemiz bizlere hizmet konusunda daha da yol kat etmemizi sağlıyor” dedi. Beyşehir’e geçmişten günümüze hizmet veren, bu memleket topraklarında taşı taş üzerine koyan ilçenin tüm yöneticilerine, belediye başkanlarına teşekkür eden Özaltun, nöbeti devralmasıyla birlikte kendi dönemlerinde de birçoğu ilk olan birçok önemli yatırım ve hizmeti yöreye kazandırdıklarını ifade etti.

Özaltun, Beyşehir’in en önemli sorunlarından bir tanesi olan katlı otopark ve kapalı pazar yeri projesi ile ilgili son gelişmelere de değindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal İçindeki mevcut pazar yerinde hayata geçirilecek olan projeyle ilgili birçok sorunun aşıldığını anlatan Özaltun, “Bu konuda sizlere bir müjde vermek istiyorum. Beyşehir merkezde tek bir sorunumuz kaldı. Bu sorun da katlı otopark ve kapalı pazar yeri konusu. Bu hususu AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun, milletvekili ve milletvekili adaylarımız ile birlikte ilçemizi ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e de söyledik. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız önümüzdeki süreçte zeminle birlikte katlı otoparkın çalışmalarına başlanmış olacağını söyledi. Bu kapsamda, önümüzdeki meclis toplantısında inşallah projenin hayata geçirileceği mevcut arsayı Büyükşehire devrediyoruz. Ardından zaten proje ve her şey hazır. En hızlı metot hangisiyse bu şekilde ihale yapılmasının ardından Beyşehir’in merak ve heyecanla beklenen katlı otopark ve pazar yeri de bu dönemde inşallah bitmiş olacak” şeklinde konuştu.

Beyşehir’in hizmet ve yatırımlarda altın dönemini yaşadığını konuşmasında bir kez daha vurgulayan Özaltun, “İlçemize yapılan bu hizmetleri tarihe altın harflerle yazdırarak unutulmaz bir dönemi yaşatacağız inşallah. Özellikle Gembos yolu açıldığında şehrimiz olağan üstü bir turist akınına uğrayacak. Beyşehir’in geleceği çok parlak. Sizler de bu ışıltının, parlamanın yıldızı olun istiyoruz” ifadelerini kullandı.