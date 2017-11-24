Özaltun: “Beyşehir’in yıldızı daha da parlayacak”

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Sadıkhacı Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Özaltun, kendisine eşlik eden Belediye Meclis Üyesi Mahmut Yılmaz ve Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Ömer Topbaş’la birlikte yerleşim merkezinde yapımı devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen ve bir süre sohbet eden Başkan Özaltun, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Sadıkhacı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Beyşehir’de, ilçe belediyesi olarak yaz, kış gece gündüz demeden hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Özaltun, Kasım ayının son günleri olmasına rağmen hava şartları müsaade ettikçe Sadıkhacı Mahallesinde olduğu gibi Beyşehir’in farklı mahallelerinde de mesailerine hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizdi. Başkan Özaltun, 67 mahalleye sahip Beyşehir’de, Beyşehir Belediyesinin tüm birimlerinin yol çalışmalarından, çöp ve cenaze hizmetlerine varıncaya kadar birçok hizmeti vermeye devam ettiğini vurguladı. Sadıkhacı Mahallesindeki çalışmalara da değinen Özaltun, burada yapılan çalışmalarla yerleşim merkezinin çehresinin değişmeye başladığını dile getirdi.

3,5 yıl önce Sadıkhacı Mahallesine geldiklerinde yerleşim merkezinin birçok noktasındaki yollarda kilitli taş bulunmadığını, altyapı hizmetlerinde ise ciddi sıkıntılar yaşandığını gözlemiş olduklarını hatırlatan Özaltun, şu anda yerleşime yeniden gelip yaptıkları incelemede, bu sorunun büyük bölümünün aşıldığını görmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi. Sadıkhacı Mahallesine ait yolların yüzde 80-90’a yakın bölümünün kilitli parke taşlarıyla kaplandığını, bunun yanı sıra mahallenin çocuk oyun gruplarıyla tanıştığını ve vatandaşlardan gelen taleplerin de bir bir yerine getirildiğini gördüklerini anlatan Özaltun, “Hedefimiz şu; hemşehrilerimizi yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağımız şekilde mahallelerimizin yollarını açmak. Az önce mahalle sakinlerimizle yaptığımız sohbette, bir teyzemiz; ‘Emeği geçenlerden Allah razı olsun’ dedi. Bizim amacımız da bu zaten. Hizmet ederken, vatandaşlarımızın, büyüklerimizin hayır dualarını alabilmek. Bunun için buradayız, bunun için varız. Hayır duaları bizim en büyük kazancımız ve gurur kaynağımız oluyor. Çünkü biz bu hayır dualarıyla anıldığımızda çok güçlü oluyor, daha çok hizmet edebileceğimizi görüyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan tek isteğimiz de, bizlerden hayır dualarını, güzel sözleri lütfen eksik etmesinler.Bu bizi hizmet noktasında kamçılıyor, daha çok hizmet üretmemize vesile oluyor. İlçemizin her köşesine hizmet etme noktasında cansiperane bir şekilde çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, kısacası toplumun her kesiminin katkı ve desteğiyle, dualarıyla, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İnşallah, çözülemeyecek, çözülmesi zor problemleri de bu dönemde çözüp Beyşehir’i daha çok yıldızı parlayan bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Özaltun, yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinlerinin yanı sıra gurbette yaşayan Beyşehirlilere de seslenirken, Beyşehir’de yapılmasını istedikleri konular olursa bu hususta kendilerine mutlaka ulaşmalarını istedi. Özaltun, bu istek ve taleplerini imkanlar ölçüsünde mutlaka değerlendireceklerini kaydetti.

Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Ömer Topbaş ise, geçmiş dönemde, belde statüsünde iken Sadıkhacı Mahallesine hizmet eden belediye başkanlarına da teşekkür etti.