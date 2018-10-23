Özaltun: “Sanayide üretene destek olma mecburiyetimiz var”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, sabah buluşmaları kapsamında sanayi esnafıyla bir araya gelerek, “Sanayide üreten hemşehrilerimize destek olma mecburiyetimiz var” dedi.

Hamidiye Mahallesinde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi'nde düzenlenen kooperatif üyesi sanayi esnafıyla kahvaltılı istişare toplantısında buluşan Özaltun, Beyşehir'in yürütülen çalışmalarla yeni bir sanayi sitesine daha kavuşmakta olduğunu söyledi. Site inşaatının tamamlanmasının ardından ilçe belediyesi ile ilgili yapılabilecekler konusunda sanayi esnafına daha önceki verdiği sözlerini hatırlatan Özaltun, “Beyşehir'de yeni bir sanayi sitesi yapılıyor. ‘Siz işinizi bitirin, biz de üzerimize düşen ne varsa yapacağız' dedik. Benim için bu sanayi sitesi konusu önemli. Biz eski sanayi sitesinde istenmeyince tel örgü çekemedik ama giriş kapılarını yaptık. Giriş kapıları yapılmadığında, tel örgüler çekilmediğinde sanayi tam manası ile gözükmüyor. Beyşehir'de hep BÜSAN Sanayisi gibi bir sanayi sitesi hayalim vardır. Burası aslında böyle bir sanayi sitesi yapılabilir. İnşallah inşaatlar bittikten sonra buraya bir tel örgü, bir giriş kapısı yapacağız” diye konuştu.

Başkan Özaltun, Beyşehir'de son dönemde yaşanan sanayileşme hamlesine de dikkat çekerken, silah sanayisinin geldiği noktaya değindi. Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezi olan mahallelerinde artık milli piyade tüfeği MPT-76'nın ana tedariğinin yapılmaya başlandığını, bölgede yivli av tüfeği üretiminin başlayacağını ve savunma sanayisinde ilçe olarak ön plana çıkmaya başladıklarını anlatan Özaltun, mermer ve tekstil sektörünün yanı sıra diğer değişik sektörlerde de Beyşehir'in adından söz ettirmeye başladığını, bunun haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Özaltun, dolayısıyla Beyşehir'de sanayiye, sanayiciye ve bu alandaki üretime de çok önem verdiklerini, daha da gelişmesi noktasında her türlü destek ve katkıyı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

“İmkanımız, gücümüz var balıkçı barınağı yapamıyoruz”

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü Milli Parkı konusunda yatırımlarla alakalı yaşadıkları sıkıntılara da değindi. Beyşehir Belediyesi olarak imkanları ve güçleri olmasına rağmen balıkçıların ve bölge halkının beklentisi olan balıkçı barınağını ilçeye kazandırma konusunda bugüne kadar bir netice elde edememenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Özaltun, buna rağmen bu konuda yürüttükleri mücadeleyi sonuna kadar, kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi. Özaltun, “Beyşehir'in yarısı orman, yarısı sit alanı, yarısı göl Geriye bakıldığında hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla bazı noktalarda elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Gölün kenarında 1993 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından Beyşehir Gölü milli park ilan edilmiş. Bu milli park ilanından sonra şimdi benim Kuşluca'da oturan kardeşim evinin çatısını tadilat yapmak istiyor, yapamıyor. Yeşildağ'da benim besici hemşehrim ahır yapmak istiyor, ahır yapamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Eşrefoğlu Camisi'nin karşısına gölün üzerinde yüzer balıkçı barınağı, yat limanı yapacak. Her şey hazır, devlet yatırımı ve projeyi ayarlamış. 38 kurumun 37'sinden olumlu görüş gelmiş yapılabileceği konusunda. Fakat milli parklardan ‘uzun devreli gelişim planı olmadığından buraya yüzer balıkçı barınağı, yal limanı yapılamaz' diye olumsuz görüş veriliyor. Su Ürünleri Kooperatifi başkanımız geliyor, ‘balıkçılarımıza barınak lazım' diyor. Kendisine ‘tamam yapalım, devlet olarak da, belediye olarak da imkanımız, gücümüz var 'diyorum. Ama gölün üzerine bir şey yaptığınızda bir kişi sizi şikayet ettiğinde ağır cezadan yargılanıyorsunuz. Nitekim geçmişte bunun çok sayıda örneği yaşandı, insanlar maalesef mağdur oldu” diye konuştu.

Başkan Özaltun, toplantının sonunda kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Beyşehir Müdürü Ali Özdemir, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Osman Akçapa ve beraberindekilerle sanayi sitesi inşaat alanını gezdi.