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15 Mayıs 2018 11:43

Özaltun’dan Başkan Altay’a ziyaret

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Özaltun’dan Başkan Altay’a ziyaret

15 Mayıs 2018 11:43


Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesinin gücünü ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, bu göreve yeni seçilen Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi. Özaltun, ziyaretinin sonunda Başkan Altay’a Beyşehir’in tarihi değerlerini yansıtan üç boyutlu bir tablo hediye etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ise, “Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Konya’yı ve Beyşehir ilçemizi geleceğe taşıyacağız” diyerek, Murat Özaltun’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.




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