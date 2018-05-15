Özaltun’dan Başkan Altay’a ziyaret

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesinin gücünü ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, bu göreve yeni seçilen Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi. Özaltun, ziyaretinin sonunda Başkan Altay’a Beyşehir’in tarihi değerlerini yansıtan üç boyutlu bir tablo hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ise, “Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Konya’yı ve Beyşehir ilçemizi geleceğe taşıyacağız” diyerek, Murat Özaltun’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.