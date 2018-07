AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural ve Selçuklu Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yaman ile birlikte Konya Çalışan Gençlik tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Özboyacı, Anadolu Sanayinde düzenlenen kahvaltı programından sonra sanayi ziyareti gerçekleştirerek esnaflarla sohbet etti.

Kurulduğu günden bu yana Konya Çalışan Gençliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Selman Özboyacı, Çalışan Gençlik Projesi’nin Konya’da bir marka haline geldiğini ve bu projeyi tüm Türkiye’de uygulamak için çalışma başlatacaklarını ifade etti. Milletvekili Özboyacı, ‘‘Konya’da çalışan gençlere yönelik yapılan bu proje, Türkiye’de örnek bir projedir. Türkiye’de lise, üniversite gençleri üzerine birçok çalışma yapılırken, sanayide çalışan gençler için yapılan ilk çalışma Çalışan Gençlik projesidir. Proje kapsamında yapılan her çalışma ayrı bir bereket oluşturmaktadır. Bizlerde bugün sizlerle bir arada olarak, bu bereket ortamından faydalanmayı arzu ettik. Konya milletvekili olarak sizlere hizmet için varız. Sizleri Ankara’da en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisinde olacağız. Her derdinizde, her probleminizde hem Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak, hem de Konya Milletvekili olarak yanınızda olacağımızın sözünü veriyorum’’ dedi. Çalışan gençlerin Konya ve Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar sağladığına dikkat çeken Özboyacı, ‘‘İşini hakkıyla yapma gayretinde olan, alın teri ile helal rızık temin etmenin çabasını veren ve istihdama katkı sağlayan genç kardeşlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor’’ diye konuştu.

Anadolu Sanayisinde esnaf ziyaretinde de bulanan Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye’nin her alanda daha iyi yerlere gelebilmesi için Cumhurbaşkanımız liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Esnafa, ülkesi ve milleti için dertlenen bir Cumhurbaşkanımızın olduğunu hatırlatan Özboyacı, ‘‘Cumhurbaşkanımız, gece gündüz demeden her alanda daha güçlü bir Türkiye için mücadele ediyor. Türkiye’nin daha iyi yerlere gelebilmesi için çok ciddi bir gayret var. Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen ülkeler, ekonomimizi kötü gösterme gayreti içerisindeler. Daha önce ülkemizi zor durumda bırakmak isteyenler, darbelerle ve terör saldırılarıyla bunu denemek istediler. Ancak Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimiz darbe yapmak isteyen hainlere darbe yaptı. Her zorluğun üstesinden milletimizle birlikte geldik. 15 Temmuz’da nasıl milletimiz Türkiye’ye darbeyle diz çöktürmek isteyenlere ders verdiyse, bugün de ekonomik göstergeler üzerinden bunu deneyenlere aynı dersi verecektir’’ dedi.

Türkiye’nin mazlum coğrafyanın umudu olduğunu belirten Özboyacı, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ve ümmetin kötü durumda olmasını isteyenlerin hain planlarını her zaman engellemiştir ve engellemeye de devam edecektir. Üzerimizde bütün bir ümmetin sorumluluğunun olduğunun farkındayız. Kim ne yaparsa yapsın, Allah’ın izni, milletimizin destek ve duasıyla, durmadan, yorulmadan, bıkamadan, usanmadan milletimiz ve mazlum coğrafya için çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.