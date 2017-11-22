haftasında yarın O. Marsilya’yla karşılaşacak olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Belirleyici olacak husus, bizim sahada yapacaklarımız olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek grupta 4 takımın da iddialı olduğunu söyledi. Özdilek, son iki maça girdiklerini belirterek, “Dolayısıyla kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanmanın bizi nereye taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakip ilk müsabakada oynadığımız Marsilya değil, bunun farkındayız. Özellikle son 8 maçta ligde kaybetmeyen bir Marsilya’ya karşı oynayacağız. Ama bunun yanında Avrupa performansına baktığımız zamanda kendi evinde kazanan ve son iki deplasmanda kaybeden bir Marsilya var. Dolayısıyla yarın oynayacağımız müsabaka her iki takım açısından da çok önemli. Kendi saha ve seyircimizin önünde kazanma amaçlı bir müsabaka oynayacağız. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle topa sahip olmayı seven, kontratağa çok çabuk çıkabilen bir takıma karşı oynayacağız. Bunun için önlemimizi aldık. Biz tam tersi çok sakin ve sabırlı oynayacağız. Seyircimizin desteğiyle istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kazanmak bizi bir step daha son maça avantajlı ve iddialı bir konuma getirecek bunun bilincindeyiz. Önemli oyuncuları var Avrupa’da tecrübeli oyuncuları var bunun da bilincindeyiz ama yarın belirleyici olacak husus bizim sahada yapacaklarımız olacak. Sakin, sabırlı, coşkulu bir o kadar da istekli olup; ümit ederim ki yarın buradan istediğimizi elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdilek, Fransız bir gazetecinin “Konyaspor için taraftar desteği neden bu kadar önemli” sorusuna ise, “5 maçtır taraftarsız oynuyoruz da onun için” cevabını verdi.

Filipovic: “Rakibimize saygı duyuyoruz”

Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic ise, “Öncelikle yarınki maçın zor bir maç olacağını biliyoruz. Bunu gösterdik iyi oynayarak. Fakat güçlü rakibimize rağmen bizde aynı şekilde evimizde oynuyoruz ve rakibimize saygı duyuyoruz. Fakat onlardan korkmuyoruz. Şunun farkındayız, yarın galibiyet alırsak ya da galibiyet yolunda herhangi bir şeyler yapabilirsek, bir sonraki tura geçmek için şansımızı artıracağız veya garantileyeceğiz” şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor, maçında yarın saat 21.00’da Olympique Marsilya’yı Konya Büyükşehir Stadyumu’nda konuk edecek.