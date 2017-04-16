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16 Nisan 2017 13:20

(Özel Haber) Gelin ve damat düğünden önce sandık başına gitti

Konya’da yeni evlenen çift, düğün töreni öncesi sandık başına giderek oy kullandı.

(Özel Haber) Gelin ve damat düğünden önce sandık başına gitti

16 Nisan 2017 13:20


Anayasa değişikliği halk oylaması için Konya’da kurulan 4 bin 289 sandıkta 1 milyon 473 bin 345 kişinin oy kullanması beklenirken, renkli görüntüler de yaşanıyor. Yeni evlenen Özgenç çifti düğün töreni öncesi sandık başına giderek oy kullandı. Damat Faik Emre Özgenç (29) ile eşi Sümeyye Özgenç (25) çifte heyecan yaşadı.


Gelin Sümeyye Özgenç’in (25) kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullanmasının ardından yeni evli çift yakınlarıyla beraber damat Faik Emre Özgenç’in (29) oy kullanacağı merkez Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokuluna geldi. 2100 nolu sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştiren damat, sandığa oy pusulasının yer aldığı zarfı eşi ile birlikte attı. Çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.


Faik Emre Özgenç, resmi nikah işleminin ardından düğün törenlerinin referandumla aynı tarihe denk geldiğini söyledi. Çifte heyecan yaşadığını söyleyen Faik Emre Özgenç, sonuçların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Sümeyye Özgenç ise heyecanlı olduğunu ve bugün iki mutluluğu bir arada yaşadığını kaydetti.




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