Özel Konya Hospital’den iftar programı

Konya’daki özel sağlık kuruluşlarından Konya Hospital çalışanları ve aileleri iftar programında bir araya geldi. Hastanenin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, başhekim Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, hastane müdürü Esra Ünsal, doktorlar ve hastane çalışanları okunan ezan ile birlikte oruçlarını açarak sohbet etti. Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, başarının sağlanabilmesi için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Hastane çalışanlarıyla farklı etkinliklerde buluştuklarını kaydeden Öğün, Ramazan Bayramını şimdiden tebrik etti.