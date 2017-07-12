Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 16:00

Özel öğrenciler hasat mutluluğu yaşadı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü Tarıma Engel Yok Projesi kapsamındaki özel eğitim öğrencileri, bahar aylarında kendi elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Özel öğrenciler hasat mutluluğu yaşadı

12 Temmuz 2017 16:00


Yaz aylarında Genç KOMEK Yaz Okulunda eğitim gören özel öğrenciler, bahar aylarında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde kendilerine ayrılan alana kendi elleriyle dikimini yaptıkları domates, salatalık ve biber gibi sebzeleri toplamanın mutluluğunu yaşadı. Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar bitkinin toprakla bütünleştiği her aşamayı uygulamalı olarak yaşayan öğrenciler, dalından topladıkları her bir sebzenin sevincini yaşayarak Tarımda Engel Yok Projesi’ni gerçekleştirdi. Kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri gururla evlerine götüren özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandı. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen proje, engellilerin toplumda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!