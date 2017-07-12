Özel öğrenciler hasat mutluluğu yaşadı

Yaz aylarında Genç KOMEK Yaz Okulunda eğitim gören özel öğrenciler, bahar aylarında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde kendilerine ayrılan alana kendi elleriyle dikimini yaptıkları domates, salatalık ve biber gibi sebzeleri toplamanın mutluluğunu yaşadı. Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar bitkinin toprakla bütünleştiği her aşamayı uygulamalı olarak yaşayan öğrenciler, dalından topladıkları her bir sebzenin sevincini yaşayarak Tarımda Engel Yok Projesi’ni gerçekleştirdi. Kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri gururla evlerine götüren özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandı. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen proje, engellilerin toplumda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.