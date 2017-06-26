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26 Haziran 2017 10:50

(Özer haber) Bu sefer de Suriyeli aile küçük kızını otobüste unuttu

Konya’da Suriyeli bir ailenin bayram ziyaretine gitmek için bindikleri otobüste unuttukları ve otobüs şoförünün hareket merkezine götürerek sakinleştirmeye çalıştığı küçük kız çocuğu polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

(Özer haber) Bu sefer de Suriyeli aile küçük kızını otobüste unuttu

26 Haziran 2017 10:50


Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce iç savaş nedeniyle Halep’ten Konya’ya gelen, burada cami temizliği işinde çalışan Muhamed Diyb Boji (40), eşi ve çocuklarıyla birlikte bayram ziyareti yapmak için Kozağaç-Beybes arasında sefer yapan otobüse bindi. Bir süre sonra hareket halinde olan otobüste ailenin 10 yaşındaki Reyyan Boji ön tarafta boş koltuk bularak oturdu. Küçük kız bir süre sonra otobüsün hareket edip Kayalı Park durağına geldiğinde ailesinin otobüste olmadığını fark ederek ağlamaya başladı.



Otobüs şoförü polisi arayarak durumda


Bunun üzerine ağlayan küçük kızı gören otobüs şoförü, polisi arayarak otobüste küçük bir kız çocuğunun unutulduğu ihbarında bulundu. Daha sonra otobüs şoförü Reyyan Boji’yi merkez Karatay ilçesinde bulunan otobüs hareket merkezine götürerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine hareket merkezine giden polis ekipleri Suriyeli kız çocuğu Reyyan’ Boji’den ailesi hakkında bilgi almaya çalıştı. Bu sırada yanlarında Reyyan’ın olmadığını fark eden aile bireyleri telaşa kapıldı. Bunun üzerine yeğenini bulmak isteyen ve Türkçe bildiği öğrenilen Suriyeli Yusuf Boji polisi arayarak 10 yaşındaki yeğeninin otobüste kaldığını söyleyerek ihbarda bulundu.



Gülerek babasına sarıldı


İhbarın ardından hareket merkezine giden Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri küçük kızla görüşmesinin ardından polisi arayan Yusuf Boji’nin Reyyan Boji’nin amcası olduğunu tespit etti. Aileyle iletişime geçen polis, küçük kızı Alaaddin Bulvarı yakınında bulunan babası Muhammet Boji ve amcası Yusuf Boji’ye tutanak karşılığında teslim etti. Küçük kız babasını gördüğü esnada gülerek babasına sarıldı.



"Allah razı olsun polisten"


Otobüste unutulduktan yaklaşık bir saat sonra ailesin teslim edilen Reyyan’ın babası Muhamed Diyb Boji, çocuğunu buldukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türkiye çok iyi. Allah razı olsun Türkiye’den, Türk polisinden" şeklinde konuşarak kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.


Küçük kız ise, İHA muhabirinin korktun mu sorusuna tebessüm ederek ‘Evet’ cevabını verdi. Babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Reyyan Boji daha sonra evlerinin yolunu tuttu.




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